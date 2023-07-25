Кей Нисикори провёл и выиграл матч уровня ATP впервые за 21 месяц

Японский теннисист Кей Нисикори, бывшая четвёртая ракетка мира, провёл свой первый матч в туре ATP за 21 месяц. Спортсмен одержал победу в первом круге хардового турнире ATP-250 в Атланте (США), обыграв в двух сетах на тай-брейках 63-ю ракетку мира из Австралии Джордана Томпсона: 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

Спортсмены провели на корте 2 часа 25 минут. За это время Кей Нисикори спас все четыре брейк-пойнта соперника, но не смог реализовать ни одного своего брейк-пойнта из шести, а также допустил три двойные ошибки. На счету Джордана Томпсона — девять выполненных эйсов и две двойные ошибки.

Для Нисикори это первый выигранный матч в основной сетке ATP с октября 2021 года. В текущем сезоне спортсмен также играл на трёх челленджерах, первый из которых — в Пуэрто-Рико — выиграл.