Кей Нисикори провёл и выиграл матч уровня ATP впервые за 21 месяц

Японский теннисист Кей Нисикори, бывшая четвёртая ракетка мира, провёл свой первый матч в туре ATP за 21 месяц. Спортсмен одержал победу в первом круге хардового турнире ATP-250 в Атланте (США), обыграв в двух сетах на тай-брейках 63-ю ракетку мира из Австралии Джордана Томпсона: 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).
Спортсмены провели на корте 2 часа 25 минут. За это время Кей Нисикори спас все четыре брейк-пойнта соперника, но не смог реализовать ни одного своего брейк-пойнта из шести, а также допустил три двойные ошибки. На счету Джордана Томпсона — девять выполненных эйсов и две двойные ошибки.
Для Нисикори это первый выигранный матч в основной сетке ATP с октября 2021 года. В текущем сезоне спортсмен также играл на трёх челленджерах, первый из которых — в Пуэрто-Рико — выиграл.
- 25 июля 2023
-
22:16
-
21:58
-
21:18
-
21:01
-
20:55
-
20:20
-
19:48
-
19:36
-
19:20
-
18:56
-
18:36
-
18:25
-
18:02
-
17:39
-
16:47
-
15:17
-
12:44
-
11:00
-
10:21
-
02:00
-
00:49
-
00:15
-
00:01
- 24 июля 2023
-
22:42
-
21:43
-
21:32
-
21:21
-
21:14
-
20:56
-
20:49
-
20:11
-
20:08
-
19:57
-
19:48
-
19:30