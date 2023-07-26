Андрей Рублёв отпраздновал победу в Бостаде подтягиваниями под песню We Are The Champions

Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, ярко отпраздновал свою победу на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), где в титульном матче победил двукратного финалиста «Ролан Гаррос», четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда.

В сети появилось видео из клуба, на котором заметно радостное настроение россиянина: Рублёв отметил победу под легендарную песню We Are The Champions британской рок-группы Queen. При этом спортсмен не просто танцевал, но и подтягивался на закреплённой у потолка перекладине.

Празднование проходило в воскресенье, а уже сегодня, 26 июля, Андрей Рублёв сыграет в первом круге грунтового турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия), где он, как и в Бостаде, является вторым сеяным. Первый сеяный, как и в Швеции, — норвежец Каспер Рууд.