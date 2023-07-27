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Каспер Рууд пробился в четвертьфинал грунтового турнира ATP-500 в Гамбурге

Каспер Рууд пробился в четвертьфинал грунтового турнира ATP-500 в Гамбурге
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составил € 1 831 515.

В матче второго круга Рууд (1) со счётом 1:6, 6:2, 6:2 обыграл 120-ю ракетку мира, представителя Чили Кристьяна Гарина (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 41 минуту. Рууд четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Гарина ни одного эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в полуфинал турнира в Гамбурге Рууд поспорит с 71-й ракеткой мира, 19-летним французом Артюром Филом.

Гамбург (м). 2-й круг
27 июля 2023, четверг. 16:55 МСК
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		2 2
         
Кристьян Гарин
120
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
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