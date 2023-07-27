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Видеообзор неожиданного поражения Андрея Рублёва во втором круге турнира в Гамбурге

Видеообзор неожиданного поражения Андрея Рублёва во втором круге турнира в Гамбурге
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составил € 1 831 515.

В матче второго круга Рублёв (2) со счётом 2:6, 2:6 проиграл 61-й ракетке мира, немцу Даниэлю Альтмайеру. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 15 минут.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором этого матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Рублёв четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал два брейк-пойнта. На счету Альтмайера шесть эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

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