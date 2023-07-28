Каспер Рууд: я очень хорошо понимаю, что играю не слишком зрелищно, в тени других парней

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о своём игровом стиле.

«Я очень хорошо понимаю, что играю не слишком зрелищно. Но я просто стараюсь оставаться в своём мире, делая то, что работает на меня, делая свою работу в тени других парней», — сказал Рууд на послематчевой пресс-конференции после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

В матче второго круга Рууд (1) со счётом 1:6, 6:2, 6:2 обыграл 120-ю ракетку мира, представителя Чили Кристьяна Гарина (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 41 минуту. За выход в полуфинал турнира в Гамбурге Рууд сразится с 71-й ракеткой мира, 19-летним французом Артюром Филом.