Лопес отказался комментировать скандальный инцидент с награждением теннисисток в Мадриде

Бывший испанский теннисист Фелисьяно Лопес не стал раскрывать причины скандальной ситуации вокруг награждения чемпионок парного разряда на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) в 2023 году.

Напомним, организаторы соревнований не дали чемпионкам и финалисткам сказать речь на церемонии награждения. Это вызвало волну критики со стороны как игроков, так и болельщиков.

«Было принято решение… Я не хочу вдаваться в подробности, но было принято решение, за которое генеральный директор турнира и сам турнир уже принесли извинения. По причинам, которые мы не будем сейчас подробно разбирать. Это уже произошло. Это решение было принято ошибочно, за него попросили прощения, и теперь остаётся только двигаться вперёд», – приводит слова Лопеса Clay Tenis.