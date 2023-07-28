Ник Кирьос: тур станет лучше, когда мы с Рафаэлем Надалем вернёмся на корт

28-летний австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о лучшем теннисисте в истории, а также назвал своих главных соперников в туре.
«Надаль — величайший теннисист всех времён. Тур станет лучше, когда мы оба вернёмся на корт. Что касается моих главных соперников на корте, это Стефанос Циципас, Надаль и Стэн Вавринка», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.
Ранее Кирьос снялся с турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 31 июля по 6 августа. Австралийский спортсмен является действующим чемпионом этих соревнований. В текущем сезоне Ник провёл лишь один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьос не принял участия в турнире и перенёс операцию.
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