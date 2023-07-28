Любичич рассказал, как узнал о решении Федерера завершить карьеру

Бывший хорватский теннисист Иван Любичич, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, рассказал, как узнал о решении спортсмена завершить профессиональную карьеру.
«Это был телефонный звонок. Но это не произошло внезапно. Было какое-то время, когда мы ещё сомневались, сможет ли он вернуться. Но здесь была тишина. Если честно, я не знал, что сказать. Это трудно… Я чувствовал его боль. Чувствовал, насколько трудным был для него этот телефонный звонок. Я старался утешить его, как мог, но и сам нуждался в утешении, это был очень, очень сложный момент. Но, опять же, это не было неожиданностью. Я чувствовал, что это произойдёт скорее раньше, чем позже», — приводит слова Любичича Tennis Majors.
Роджер Федерер завершил профессиональную спортивную карьеру в сентябре 2022 года.
- 28 июля 2023
-
11:57
-
11:51
-
11:30
-
11:15
-
10:33
-
10:22
-
09:57
-
09:42
-
02:59
-
00:53
-
00:31
- 27 июля 2023
-
23:51
-
23:28
-
23:01
-
22:44
-
21:39
-
20:59
-
20:34
-
20:13
-
19:55
-
19:45
-
19:29
-
18:48
-
18:42
-
18:36
-
18:21
-
18:05
-
17:51
-
17:36
-
15:35
-
14:56
-
14:46
-
13:41
-
10:36
-
00:48