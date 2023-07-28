Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Любичич рассказал, как узнал о решении Федерера завершить карьеру

Любичич рассказал, как узнал о решении Федерера завершить карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший хорватский теннисист Иван Любичич, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, рассказал, как узнал о решении спортсмена завершить профессиональную карьеру.

«Это был телефонный звонок. Но это не произошло внезапно. Было какое-то время, когда мы ещё сомневались, сможет ли он вернуться. Но здесь была тишина. Если честно, я не знал, что сказать. Это трудно… Я чувствовал его боль. Чувствовал, насколько трудным был для него этот телефонный звонок. Я старался утешить его, как мог, но и сам нуждался в утешении, это был очень, очень сложный момент. Но, опять же, это не было неожиданностью. Я чувствовал, что это произойдёт скорее раньше, чем позже», — приводит слова Любичича Tennis Majors.

Роджер Федерер завершил профессиональную спортивную карьеру в сентябре 2022 года.

Материалы по теме
В теннисе началась Мессимания! Топы фанатеют от аргентинского форварда
Истории
В теннисе началась Мессимания! Топы фанатеют от аргентинского форварда
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023