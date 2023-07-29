Прошла жеребьёвка турнира в Вашингтоне, где сыграют Карацев, Шевченко, Маррей и Бублик

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 31 июля по 6 августа.
Посев соревнований возглавил девятая ракетка мира, американец Тейлор Фритц. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится либо с Максом Пёрселлом, либо с квалифаером.
Вторым сеяным Вашингтона стал ещё один американец Фрэнсис Тиафо. Во втором круге он сразится либо с россиянином Асланом Карацевым, либо с одним из победителей квалификации.
Помимо Карацева в Вашингтоне сыграет ещё один россиянин – Александр Шевченко. Его первым соперником станет американец Максим Кресси.
Возможные матчи второго круга Вашингтона:
Энди Маррей (Великобритания, 15) – Александар Вукич (Австралия)/Брэндон Накашима (США)
Александр Бублик (Казахстан, 6) – Гаэль Монфис (Франция, WC)/Q
Григор Димитров (Болгария, 5) – Маккензи Макдональд (США)/Диего Шварцман (Аргентина).
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