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Прошла жеребьёвка турнира в Вашингтоне, где сыграют Карацев, Шевченко, Маррей и Бублик

Прошла жеребьёвка турнира в Вашингтоне, где сыграют Карацев, Шевченко, Маррей и Бублик
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Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 31 июля по 6 августа.

Посев соревнований возглавил девятая ракетка мира, американец Тейлор Фритц. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится либо с Максом Пёрселлом, либо с квалифаером.

Вторым сеяным Вашингтона стал ещё один американец Фрэнсис Тиафо. Во втором круге он сразится либо с россиянином Асланом Карацевым, либо с одним из победителей квалификации.

Помимо Карацева в Вашингтоне сыграет ещё один россиянин – Александр Шевченко. Его первым соперником станет американец Максим Кресси.

Возможные матчи второго круга Вашингтона:

Энди Маррей (Великобритания, 15) – Александар Вукич (Австралия)/Брэндон Накашима (США)
Александр Бублик (Казахстан, 6) – Гаэль Монфис (Франция, WC)/Q
Григор Димитров (Болгария, 5) – Маккензи Макдональд (США)/Диего Шварцман (Аргентина).

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