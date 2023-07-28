Чуть-чуть не хватило! Шнайдер прошла мимо первого финала уровня WTA, но вернётся в топ-100

На последней неделе июля проходят сразу несколько турниров ATP и WTA с участием игроков из России. На пятницу, 28 июля, были запланированы два матча, в которых на корте должны были появиться наши соотечественницы. Борьбу за главный титул на грунтовых соревнованиях в Лозанне и Гамбурге продолжали Элина Аванесян и Диана Шнайдер соответственно.

Первый свой поединок игрового дня проводила именно 20-летняя уроженка Пятигорска. Примечательно, что удачно она выступает уже на втором турнире подряд. На прошлой неделе Элина также добралась до четвертьфинала, однако в Будапеште её остановила представительница Аргентины Надия Подороска, известная своей любовью к глиняным кортам (в 2020 году она сенсационно вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос». – Прим. «Чемпионата»). Поэтому 28 июля Аванесян имела все шансы отметиться уникальным достижением в своей карьере: в Лозанне она могла впервые пробиться в полуфинал на турнире WTA. Чтобы сделать это, Элине предстояло справиться с не самой простой итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

Как же продвигалась по турнирной сетке Лозанны 20-летняя уроженка Пятигорска? Уже на старте турнира жребий свёл двух наших теннисисток – Элину Аванесян и Евгению Родину. Борьбы в этом противостоянии не получилось: уступив в первом сете своей более молодой сопернице, 34-летняя москвичка и вовсе снялась с матча при счёте 2:6, 0:2. Далее Аванесян, занимающую в данный момент 68-е место в женской мировой табели о рангах, ждала менее рейтинговая француженка Хлоэ Паке (217). В упорной борьбе Элина всё-таки смогла одержать волевую победу над оппоненткой – 2:6, 7:5, 6:1 и шагнуть по турнирной сетке дальше. Коччаретто, в свою очередь, на пути к очной игре с россиянкой провела два трёхсетовых поединка, последовательно справившись со швейцаркой Наэф и аргентинкой Риерой соответственно.

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня Элина и Элизабетта уже однажды пересекались на корте. Случилось это в нынешнем сезоне на мексиканском челленджере в Сан-Луиси Потоси. Коччаретто на правах первой сеяной смогла добиться в той встрече, трёхсетовой победы. Естественно, россиянка жаждала взять реванш за то апрельское поражение.

Старт встречи выдался для неё как нельзя лучше. Аванесян с ходу оформила ранний брейк, а затем подкрепила добытое преимущество уверенным геймом на своей подаче – 3:0. Затем у знаменитой уроженки Пятигорска с третьей попытки ещё раз получилось взять чужую подачу. Проведя ещё один уверенный гейм на своей подаче, Элина выходила на комфортные 5:0 в сете и даже могла вешать «баранку» своей сопернице. Но не тут-то было.

Россиянка как будто выключилась из матча, позволив итальянке нащупать свою игру. У самой Аванесян попросту она пропала. 68-я ракетка мира позволила своей сопернице взять семь (!) геймов подряд, совершив суперкамбэк в сете – 7:5. Как итог, у Коччаретто получилось огромное преимущество по ударам навылет — 16:3, но и невынужденных ошибок оказалось у неё чуть больше — 18:12. Тут же в голове отечественных фанатов возникли неприятные флешбэки-параллели: чешка Каролина Мухова днём ранее в Варшаве проиграла третью партию, а вместе с ней и матч словачке Шрамковой по схожему сценарию. Финалистка «Ролан Гаррос» – 2022 вела со счётом 5:1, имела даже четыре матчбола, однако не справилась с собственными нервами и уступила в этом противостоянии оппонентке.

Элина Аванесян Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

Во второй партии сегодняшнего российского-итальянского сражения в Лозанне первые четыре гейма прошли необычно. Теннисистки дважды отдавали свои подачи, а затем делали брейки – 2:2. Затем обе спортсменки всё жё смогли удержать собственные подачи, но, как оказалось, продолжалось это недолго. На этот раз Аванесян отдала сразу три гейма кряду, а вместе с ней и всю игру. 5:7, 3:6 – с таким счётом Элина уступила Элизабетте в четвертьфинальной битве швейцарских соревнований.

Исправлять ситуацию могла ещё одна представительница России – Диана Шнайдер. 19-летняя уроженка Жигулёвска сейчас является одной из главных надежд отечественного тенниса. Профессиональная карьера этой спортсменки полноценно началась в мае 2023 года, когда она отправилась прямо с чемпионата NCAA во Флориде на «Ролан Гаррос». К настоящему моменту Диана уже оправдала все ожидания болельщиков, накануне пробившись в свой дебютный полуфинал WTA. Случилось это в Гамбурге. Победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде среди юниоров в Германии уже успешно прошла три круга. На пути к этому достижению 101-я ракетка мира переиграла свою соотечественницу Полину Кудерметову, австрийку Юлию Грабер, а также первую сеяную и действующую чемпионку Гамбурга Бернарду Перу.

Стоит отметить, что россиянка одолела американку уже на втором турнире подряд – неделей ранее она была сильнее 28-летней уроженки Задара на соревнованиях в Будапеште.

Казалось, что до сенсации осталось совсем немного, ведь в поединке за выход в свой первый финал нашу спортсменку ждала менее рейтинговая хозяйка кортов Нома Ноа-Акугуэ (207). 19-летняя теннисистка уже успела произвести настоящий фурор на домашних соревнованиях, выбив из борьбы Лауру Пигосси, Сторм Хантер, а также крепкую Мартину Тревизан, которая несколько раз выходила в 1/4 финала на Открытом чемпионате Франции. Однако на этом юная немка останавливаться явно не собиралась, намереваясь прорваться в свой дебютный финал WTA, да ещё и на глазах местной публики.

Уже во втором гейме стартовой партии против Шнайдер Ноа-Акугуэ взяла чужую подачу, создав себе комфортный задел в сете – 2:1. Его важным моментом стал следующий гейм: талантливая спортсменка героически удержала свою подачу, уйдя сразу с пяти (!) брейк-пойнтов – 3:1. Далее девушки не брейковали друг друга, а ещё один шанс сделать это у Номы был в седьмом гейме сета. Однако её одногодка справилась и всё-таки забрала свою подачу. Правда, снова сделать это у Дианы это не получилось. При счёте 3:5 Шнайдер ещё раз отдала свою подачу. Таким образом, первую партию за 39 минут Ноа-Акугуэ оставила за собой со счётом 6:3.

Во втором сете всё так же развивалось по её сценарию. Местная теннисистка быстро повела со счётом 3:1, оформив довольно быстрый брейк. Как оказалось, его было вполне достаточно для того, чтобы спокойно довести начатое до конца. Девушки в дальнейшем брали геймы на своей подаче, что и привело Ному к итоговой победе над уроженкой Жигулёвска – 6:3, 6:3. Единственным приятным моментом из этого поражения можно выделить немаловажный факт: по итогам Гамбурга Шнайдер вновь попадёт в топ-100 рейтинга WTA и с новой недели займёт место в районе 86-й позиции женской мировой табели о рангах.

Таким образом, к субботе ни одного представителя России не оказалось в сетках шести турниров. А на первой неделе августа пройдут соревнования в Вашингтоне, Праге, Кицбюэле и Лос-Кабосе.