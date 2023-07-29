Анастасия Павлюченкова отреагировала на запрет участвовать в турнире в Чехии

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала ситуацию вокруг недопуска представителей России на профессиональные турниры в Чехии.

Напомним, в четверг, 27 июля неназванная российская теннисистка прибыла в Прагу для участия в турнире, однако полиция отказала ей во въезде. В WTA раскритиковали данное самоуправство.

«Привет, ребята! Если вы видели заявление WTA, то должны понимать, что на следующей неделе я не смогу принять участие в турнире в Праге. Продолжаю подготовку на хард-кортах к US Open. Увидимся в Цинциннати и на US Open», — написала Павлюченкова в своих социальных сетях.

Турнир категории WTA-250 в Праге пройдёт с 31 июля по 6 августа. Его действующей чемпионкой является чешка Мари Боузкова.