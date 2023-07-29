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Россиянка Александра Панова выиграла турнир WTA в Гамбурге в парном разряде

Россиянка Александра Панова выиграла турнир WTA в Гамбурге в парном разряде
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Российская теннисистка Александра Панова и представительница Казахстана Анна Данилина выиграли грунтовый турнир WTA-250 в Гамбурге (Германия) в парном разряде.

Соперницами дуэта в финальном матче стали американка Анджела Куликова и чешская спортсменка Мириам Колодзьежова. Встреча продлилась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Пановой и Данилиной.

Напомним, ранее Панова выступала в парном разряде Уимблдона-2023 в дуэте с норвежской теннисисткой Улрикке Эйкери. Спортсменки сыграли на травяном турнире «Большого шлема» только два матча в основной сетке. По ходу соревнований норвежку критиковали в иностранных СМИ за выбор партнёрши для участия в матчах парного разряда. Позже Эйкери извинилась за игру в паре с Пановой.

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