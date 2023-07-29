Чесноков: WTA должна наказывать организаторов турниров, на которых не допускают игроков

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал ситуацию с недопуском российских спортсменок в Чехию для участия в турнире категории WTA-250.
«Ужасно, что такое происходит. Я не политик и не глава WTA, не управляю ситуацией, но, на мой взгляд, WTA должна наказывать организаторов турнира, лишать рейтинговых очков и выплачивать компенсации тем, кто не смог попасть на него из-за решения организаторов. Тогда это безобразие прекратится», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Ранее сегодня, 29 июля, российская теннисистка, олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова сообщила, что не выступит в Чехии из-за недопуска в страну для участия в соревнованиях. Отметим, что в прошлом году на турнире в Праге выступали сразу шесть спортсменок из России.
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