Зверев прокомментировал свой выход в первый финал после возвращения в тур

Немецкий теннисист Александр Зверев, 19-я ракетка мира, прокомментировал свой выход в первый финал после возвращения в тур после восстановления из-за травмы, полученной на «Ролан Гаррос» в 2022 году. В субботу, 29 июля, теннисист обыграл в полуфинале грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) 19-летнего француза Артюра Фила, который ранее в 1/4 финала одолел четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда.

«Я знал, что у меня и у Каспера Рууда очень разные стили игры. Каспер играет с большим вращением и высотой, что Артюру, возможно, нравится больше. Я знал, что мне нужно будет как-то найти время, знал, что нужно играть более быстро и плоско в этом матче. И я сделал это сегодня, мне нравится.

Всегда наиболее приятно побеждать дома, но это был очень сложный матч. Поэтому я просто с нетерпением жду следующего», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.