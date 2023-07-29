«Шарапова — худшая из чемпионок «Шлема». Агент Марии совсем не разбирается в теннисе

Макс Айзенбад, сделавший себе имя как раз на работе с россиянкой, просто унизил нашу лучшую чемпионку. Разбираемся, что здесь не так.

На днях агент Марии Шараповой неожиданно «наговорил» много интересного. В частности, что знаменитая россиянка – «худшая из чемпионок». Попытаемся разложить этот выпад на атомы.

«Она не умеет обращаться с мячом»

Мария Шарапова, безусловно, одна из ярчайших теннисисток своего поколения, а также сильнейшая российская представительница в этом виде в истории. По крайней мере, никто по достижениям к ней ещё не приблизился. Шарапова – пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», причём она успела выиграть все четыре мэйджора, став единственной россиянкой и десятой теннисисткой в истории, собравшей «Карьерный шлем». Среди тех, кто делал это до Марии, такие легенды, как Маргарет Корт, Билли Джин Кинг, Крис Эверт, Мартина Навратилова, Штеффи Граф и едва ли не главная соперница в карьере Шараповой, ставшая для неё камнем преткновения – Серена Уильямс. Всего россиянка завоевала 36 титулов в одиночном разряде, а также была первой ракеткой мира (из россиянок, кроме неё, это удалось лишь также Динаре Сафиной) и стала серебряной медалисткой Олимпиады-2012, без шансов уступив в финале как раз Серене. Ещё в копилке Марии есть победа в командном Кубке Федерации за сборную России.

Мария Шарапова Фото: Cameron Spencer/Getty Images

И вот неожиданно по уже бывшей теннисистке, а точнее, по техническим аспектам её игры, решил пройтись бывший же агент Шараповой и вице-президент агентства IMG Макс Айзенбад. «Когда я впервые её увидел, ей было 11 лет, и она уже была потрясающим игроком. Но также она уже была очень деловая и знала, чего хочет. Я думаю, все видели это на протяжении её карьеры: она не жалела ни времени, ни энергии, чтобы только максимизировать свой потенциал.

Я постоянно всем говорю — и ей бы сказал, если бы она сейчас была тут, — что она, наверное, худшая спортсменка, выигрывавшая «Шлем». У неё нет подброса, она не умеет обводить, не умеет обращаться с мячом. Но она брала волей, и я считаю её одним из ментально сильнейших игроков в истории тенниса», — сказал Айзенбад в The Tennis Podcast.

Айзенбад должен быть благодарен Шараповой

Безусловно, воля к победе, характер, психология – это прекрасно, и всё это у Марии действительно присутствовало. Однако называть её худшей теннисисткой, выигрывавшей «Шлем», как минимум очень странно и определённо неуважительно – особенно учитывая в том числе влияние Шараповой на карьеру самого Айзенбада. Россиянка была одной из важнейших представительниц IMG, её имидж до скандала с мельдонием и дисквалификацией был фактически безупречен, а в самом том скандале во многом виновата её команда, в том числе агент, просто проворонившие информацию о включении мельдония в список запрещённых ВАДА препаратов с нового года.

Если Айзенбад оговорился в этом подкасте и имел в виду худшую среди тех, кто собирал «Карьерный шлем», то у такого заявления ещё может быть определённое право на жизнь – в конце концов, сравнивать Шарапову с Уильямс-младшей, Граф, Навратиловой, Эверт и так далее и правда слишком самонадеянно. Однако учитывая, что никаких уточняющих заявлений по этому поводу от Макса до сих пор не последовало, видимо, он хотел сказать именно то, что сказал.

Кардинальные перемены в игре Марии и покорение грунта

В таком случае к агенту возникает много вопросов и с чисто теннисной точки зрения. Всерьёз считать, что Шарапова хуже подбрасывала мяч, обводила и так далее, чем такие чемпионки ТБШ (возьмём только относительно недавнюю историю начиная с 2010-х), как Марион Бартоли, Флавия Пеннетта, Саманта Стосур, Слоан Стивенс, Барбора Крейчикова или нынешняя клиентка Айзенбада Эмма Радукану, невозможно, когда хотя бы более-менее разбираешься в теннисе. Безусловно, в каких-то отдельных элементах Мария слабее, но её игра была намного более цельной и стабильной, чем у этих девушек.

Добавим, что по ходу карьеры Шарапова ещё и прилично поменяла свою технику и стиль игры. Начинала россиянка как остроатакующий игрок с прекрасной для женского тенниса подачей, и именно такой стиль принес ей первые победы, включая Уимблдон-2004 и US Open – 2006. Однако этот стиль оказался травматичным. Появились серьёзные проблемы с правым плечом, а вторая травма, полученная вскоре после титула на Australian Open 2008 года, потребовала хирургического вмешательства. В итоге Мария пропустила почти год, не сыграв в том числе на триумфальной для россиянок Олимпиаде в Пекине. А ОИ-2012 в Лондоне в итоге стали для неё единственными в карьере. Для Афин-2004 она не успела вовремя подняться в рейтинге, а Рио-2016 пришёлся на период её дисквалификации.

Вскоре после возвращения в тур, перед сезоном-2011 Шарапова начала работать с Томасом Хогстедтом, и именно с этим тренером она кардинально поменяла игру. Остро бить справа, как и мощно подавать, Мария уже просто не могла, и ставка была сделана на более стабильную, надёжную игру с задней линии с постепенным захватом инициативы. Также у Шараповой поменялась работа ног, и в результате теннисистка, в начале карьеры чувствовавшая себя на грунте, по её же словам, «как корова на льду», стала прекрасным грунтовым игроком. Мария собрала все значимые трофеи на этом покрытии, начиная с Рима-2011 и заканчивая двумя титулами на «Ролан Гаррос» (2012 и 2014).

«Настоящая спортсменка от кончиков пальцев ног до головы»

Едва ли на такие перемены и успехи способна теннисистка, «не умеющая обращаться с мячом». Единственный удар, который Шарапова действительно так и не научилась выполнять на высоком уровне – это смэш. Из-за этого даже в ситуациях, когда бить над головой явно было удобнее и выгоднее, Мария предпочитала атаковать драйв-воллеем, то есть наносить удар с лёта, но сбоку. А в целом выделять у россиянки только силу воли, при этом отрицая её чисто теннисные навыки, весьма странно и глупо.

Напоследок приведём мнение одного из бывших тренеров Шараповой – Рика Макки. «Мария Шарапова была отличной спортсменкой. Агенты заключают сделки, и у большинства из них ограниченные знания в оценке талантов. Когда мы говорим о спортивных навыках, то часто подразумеваем бег и прыжки. Но у Марии невероятный глазомер, она настоящая спортсменка от кончиков пальцев ног до головы. Пять выигранных «Шлемов», первая ракетка мира. Не думаю, что можно сомневаться в её спортивных навыках», — написал Макки на своей странице в соцсетях. И тут сложно что-то возразить.