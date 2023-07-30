Ник Кирьос ответил журналисту, который признался, что начал испытывать к нему неприязнь

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос вступил в перепалку с нелестно отозвавшимся о нём журналистом Скоттом Барклаем.

«О ком из теннисистов вы спустя время кардинально изменили своё мнение? Для меня это Ник Кирьос. Раньше я любил этого парня и даже защищал, а теперь всё, что слышу о нём, заставляет меня испытывать к нему всё большую неприязнь», — написал ранее Барклай в своих социальных сетях.

«Сколько разговоров ты провёл со мной лично? Какова мораль этой истории… На чём ты основываешь своё мнение? Только на том, что читаешь в СМИ? Мило», — ответил журналисту Кирьос.

В текущем сезоне Ник пока что провёл лишь один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьос снялся с домашнего турнира и сделал операцию. Его попытка вернуться в тур на травяном покрытии не увенчалась успехом.