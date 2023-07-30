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Каспер Рууд высказался о поражениях в матчах с теннисистами с более низким рейтингом

Каспер Рууд высказался о поражениях в матчах с теннисистами с более низким рейтингом
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Четвёртая ракетка мира, теннисист из Норвегии Каспер Рууд высказался о поражениях в матчах с игроками, которые находятся ниже в мировом рейтинге.

«Я только что осознал, что с той позицией в рейтинге, которая есть у меня сейчас, в большинстве матчей, которые я проиграю, моими соперниками в любом случае будут теннисисты с более низким рейтингом. Поражения от спортсменов с более низкой позицией в рейтинге — не проблема. Сейчас много отличных игроков», — сказал Рууд в подкасте Tennis Weekly Podcast.

Напомним, ранее Рууд потерпел поражение в матче 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). Соперником норвежца в четвертьфинале стал французский теннисист Артюр Фил, занимающий 71-е место в рейтинге ATP.

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