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Каспер Рууд сенсационно проиграл в 1/4 финала турнира в Гамбурге

Каспер Рууд сенсационно проиграл в 1/4 финала турнира в Гамбурге
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Четвёртая ракетка мира, теннисист из Норвегии Каспер Рууд остановился в шаге от полуфинала грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составил € 1 831 515.

В четвертьфинальном матче Рууд со счётом 0:6, 4:6 проиграл 71-й ракетке мира, французу Артюру Филу.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 19 минут. Рууд два раза подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и упустил один брейк-пойнт. На счету его соперника четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде турнира в Гамбурге Артюр Фил встретится с немцем Александром Зверевым, который в четвертьфинальном матче одержал победу над французом Люком Ван Ашем.

Гамбург (м). 1/4 финала
28 июля 2023, пятница. 20:10 МСК
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4  
6 		6  
         
Артюр Фил
71
Франция
Артюр Фил
А. Фил
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