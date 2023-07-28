Каспер Рууд сенсационно проиграл в 1/4 финала турнира в Гамбурге

Четвёртая ракетка мира, теннисист из Норвегии Каспер Рууд остановился в шаге от полуфинала грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), призовой фонд которого составил € 1 831 515.

В четвертьфинальном матче Рууд со счётом 0:6, 4:6 проиграл 71-й ракетке мира, французу Артюру Филу.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 19 минут. Рууд два раза подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и упустил один брейк-пойнт. На счету его соперника четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде турнира в Гамбурге Артюр Фил встретится с немцем Александром Зверевым, который в четвертьфинальном матче одержал победу над французом Люком Ван Ашем.