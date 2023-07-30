Иван Гахов не сумел пробиться в основную сетку турнира ATP-250 в Кицбюэле
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155-я ракетка мира, российский теннисист Иван Гахов не сумел пробиться в основную сетку грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), основные соревнования которого пройдут с 31 июля по 5 августа.
В финале квалификации Гахов (6) со счётом 6:4, 3:6, 4:6 проиграл 133-й ракетке мира, представителю Аргентины Факундо Багнису (4). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 3 минуты. Гахов восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Багниса пять эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Призовой фонд турнира в Кицбюэле составил € 562 815. Его действующим чемпионом является испанец Роберто Баутиста-Агут.
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