Чесноков: Хачанову не стоит торопиться с возвращением в тур, у него хороший запас очков

Советский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира, обладатель семи титулов турниров ATP Андрей Чесноков поделился ожиданиями от возвращения в тур после стрессового перелома серебряного призёра Олимпиады-2020 россиянина Карена Хачанова.

«Трудно сказать, в каком состоянии сейчас находится Карен, потому что проводить тренировки на корте — это одно, а играть матч — совершенно другое. Он правильно сделал, что снялся с турнира в Мексике, я вспоминаю себя, мне там было очень тяжело, и порой я играл там отвратительно. Мне кажется, Карену не стоит торопиться и форсировать восстановление, он хорошо играл на турнирах «Большого шлема» в этом году, дошёл до полуфинала в Австралии и четвертьфинала во Франции, у него есть хороший запас очков рейтинга», — приводит слова Чеснокова ТАСС.