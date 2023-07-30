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Даниил Медведев опубликовал трогательное фото с дочкой из бассейна

Даниил Медведев опубликовал трогательное фото с дочкой из бассейна
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях трогательное фото с 10-месячной дочерью Алисой из бассейна.

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Ранее Медведев по неизвестной причине отказался от участия в турнире категории ATP-500, который пройдёт в Вашингтоне (США) с 31 июля по 6 августа. Даниил мог быть посеян на нём под первым номером. Ближайшие турниры, на которые заявлен Медведев, — «Мастерсы» в Торонто (Канада, 7-13 августа) и Цинциннати (США, 13-20 августа). Затем теннисист сыграет на US Open, который пройдёт в Нью-Йорке (США) с 28 августа по 10 сентября.

На прошедшем Уимблдоне посеянный под третьим номером Медведев дошёл до полуфинала. Для Даниила это лучший результат в карьере на травяном турнире «Большого шлема», ранее он доходил максимум до 1/8 финала лондонского мэйджора.

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