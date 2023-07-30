Трэйси Остин отреагировала на слова Ника Кирьоса о завершении карьеры до 33 лет

Бывшая первая ракетка мира из США, чемпионка US Open в 1979 и 1981 годах Трэйси Остин отреагировала на заявление австралийского теннисиста Ника Кирьоса, экс 13-й ракетки мира, о том, что он не собирается играть в теннис даже до 33 лет.

«Мне немного грустно, что ты занимаешься профессиональным спортом, но не абсолютно любишь его. Ты не выпиваешь его до дна. Обычно ты хочешь чувствовать, что тебе повезло быть здесь», — приводит слова Остин Tennis Channel.

Напомним, ранее Ник Кирьос, обладатель семи титулов ATP в одиночном разряде и финалист Уимблдона в 2022 году, заявил, что планирует завершить профессиональную спортивную карьеру до 33 лет, а также хочет, чтобы после этого о нём никто ничего не слышал.