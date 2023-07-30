Каролина Мухова поделилась мнением о неравенстве женского и мужского тенниса
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Чешская теннисистка Каролина Мухова, 18-я ракетка мира и финалистка «Ролан Гаррос» в текущем сезоне, поделилась мнением о неравенстве женского и мужского тенниса.
«Я воспринимаю это как нечто, на что не могу повлиять. Как я понимаю, у организаторов есть подписанные контракты на телевизионные права. Долгое время мужской теннис считался более привлекательным, но в последнее время, мне кажется, женский стал веселее, более непредсказуемым. И стадионы уже начинают заполняться. Например, финал «Ролан Гаррос» был потрясающим опытом, атмосфера была невероятная», — приводит слова Муховой издание Vogue Czechoslovakia.
Напомним, в недавнем докладе WTA одной из целей развития организации было достижение равных условий соревнований и призовых с ATP.
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