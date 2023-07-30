Россиянка Аншба и чешка Детюч проиграли в финале парного разряда турнира в Лозанне
Поделиться
Российская теннисистка Амина Аншба и её партнёрша по парному разряду чешка Анастасия Детюч проиграли финальный матч грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). Спортсменки в двух сетах потерпели поражение от дуэта венгерки Анны Бондарь и француженки Диан Парри. Встреча завершилась со счётом 2:6, 1:6.
Матч продолжался 1 час 2 минуты. Аншба и Детюч по ходу встречи смогли реализовать один брейк-пойнт, а также допустили одну двойную ошибку. На счету Бондарь и Парри — один выполненный эйс и пять реализованных брейк-пойнтов.
За победу в Лозанне Бондарь и Парри получат 280 рейтинговых очков и $ 12,5 тыс. призовых. Отметим, что и венгерская, и французская теннисистки на этом турнире дошли до полуфинала в одиночном разряде.
Комментарии
- 31 июля 2023
-
00:16
- 30 июля 2023
-
23:47
-
23:30
-
23:11
-
22:46
-
21:47
-
21:24
-
20:10
-
19:16
-
18:47
-
18:03
-
17:57
-
17:23
-
16:58
-
16:53
-
16:38
-
16:15
-
15:47
-
14:56
-
14:18
-
14:18
-
14:00
-
13:58
-
13:37
-
12:42
-
11:51
-
11:42
-
10:59
-
10:54
-
10:43
-
10:39
-
10:04
-
09:44
-
00:58
-
00:35
Партнерский контент