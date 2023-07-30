Россиянка Аншба и чешка Детюч проиграли в финале парного разряда турнира в Лозанне

Российская теннисистка Амина Аншба и её партнёрша по парному разряду чешка Анастасия Детюч проиграли финальный матч грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария). Спортсменки в двух сетах потерпели поражение от дуэта венгерки Анны Бондарь и француженки Диан Парри. Встреча завершилась со счётом 2:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. Аншба и Детюч по ходу встречи смогли реализовать один брейк-пойнт, а также допустили одну двойную ошибку. На счету Бондарь и Парри — один выполненный эйс и пять реализованных брейк-пойнтов.

За победу в Лозанне Бондарь и Парри получат 280 рейтинговых очков и $ 12,5 тыс. призовых. Отметим, что и венгерская, и французская теннисистки на этом турнире дошли до полуфинала в одиночном разряде.