Вавринка — после поражения в Умаге: знаю, что очень глупо плакать, но я так люблю теннис

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог сдержать слёз после поражения в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), на котором спортсмен в 2006 году выиграл свой первый титул в профессиональной карьере. После матча он произнёс трогательную речь, в которой обратился к болельщикам и сопернику по матчу, австралийцу Алексею Попырину.
«Здесь я выиграл свой первый титул давным-давно. Это приятные воспоминания… Знаю, что очень глупо плакать, но я так люблю этот вид спорта… Он действительно особенный. Удивительная неделя. Надеюсь, я смогу снова вернуться. Спасибо за поддержку. Спасибо, что вы здесь. Надеюсь, что мы увидимся в следующем году.
Хочу поблагодарить мою команду и мою девушку Сару. Со мной не всегда легко, но я очень благодарен за вашу поддержку. Надеюсь, в следующий раз я смогу завоевать больший трофей.
И я хотел бы поздравить Алексея. Поздравляю всю твою команду. Вы делаете огромную работу. Ты молод и очень хорошо играешь. Ты заслужил победу сегодня вечером. Продолжай расти. Продолжай бороться», — сказал Вавринка на церемонии награждения.
Напомним, Стэну Вавринке 38 лет. Он является чемпионом 16 турниров в одиночном разряде, в том числе — Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open.
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