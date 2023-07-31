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Вавринка — после поражения в Умаге: знаю, что очень глупо плакать, но я так люблю теннис

Вавринка — после поражения в Умаге: знаю, что очень глупо плакать, но я так люблю теннис
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог сдержать слёз после поражения в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), на котором спортсмен в 2006 году выиграл свой первый титул в профессиональной карьере. После матча он произнёс трогательную речь, в которой обратился к болельщикам и сопернику по матчу, австралийцу Алексею Попырину.

«Здесь я выиграл свой первый титул давным-давно. Это приятные воспоминания… Знаю, что очень глупо плакать, но я так люблю этот вид спорта… Он действительно особенный. Удивительная неделя. Надеюсь, я смогу снова вернуться. Спасибо за поддержку. Спасибо, что вы здесь. Надеюсь, что мы увидимся в следующем году.

Хочу поблагодарить мою команду и мою девушку Сару. Со мной не всегда легко, но я очень благодарен за вашу поддержку. Надеюсь, в следующий раз я смогу завоевать больший трофей.

И я хотел бы поздравить Алексея. Поздравляю всю твою команду. Вы делаете огромную работу. Ты молод и очень хорошо играешь. Ты заслужил победу сегодня вечером. Продолжай расти. Продолжай бороться», — сказал Вавринка на церемонии награждения.

Напомним, Стэну Вавринке 38 лет. Он является чемпионом 16 турниров в одиночном разряде, в том числе — Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open.

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