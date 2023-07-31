Девушка Александра Зверева опубликовала милое фото с теннисистом после победы в Гамбурге

София Томалла, 33-летняя немецкая модель и девушка олимпийского чемпиона 2020 года, бывшей второй ракетки мира Александра Зверева, опубликовала в социальных сетях пост в честь победы возлюбленного на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

Напомним, в финале соревнований Зверев в двух сетах обыграл 57-ю ракетку мира из Сербии Ласло Джере. Матч завершился со счётом 7:5, 6:3.

«Если так пойдёт дальше, нам придётся остаться здесь навсегда. Выиграли первый турнир в году!» — подписала фото Томалла.

Фото: из личного архива Софии Томаллы

Это первый выигранный титул Зверева начиная с Итогового турнира ATP в 2021 году, а также 20-й выигранный турнир в одиночном разряде. Благодаря победе в Гамбурге Александр поднялся на 16-ю строчку рейтинга ATP.