7 топ-матчей понедельника в теннисе: Касаткина, Карацев, Самсонова сражаются в Вашингтоне

За чем следить 31 июля на кортах мира.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 19:00*: Людмила Самсонова (Россия, 8) – Даниэль Коллинз (США, WC), Вашингтон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли чемпионка Самсонова удачно стартовать в Вашингтоне?

Действующая чемпионка турнира Людмила Самсонова начинает защиту титула матчем с местной теннисисткой Даниэль Коллинз. 24-летняя россиянка на пять лет старше соперницы и ранее с ней не встречалась. Людмила провалилась на Уимблдоне, проиграв в первом же круге, и сейчас после трёхнедельной паузы наверняка настроена реабилитироваться. Победительница матча сыграет во втором круге Вашингтона с лучшей теннисисткой из пары Кырстя — Мартич.

Людмила Самсонова Фото: Jürgen Kessler/Getty Images

🎾 19:00*: Белинда Бенчич (Швейцария, 6) – Анастасия Потапова (Россия), Вашингтон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем завершится сражение россиянки с олимпийской чемпионкой?

На старте турнира в Вашингтоне россиянке Анастасии Потаповой досталась непростая соперница — олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич. Ранее теннисистки встречались трижды и обменялись победами. В Торонто-2019 сильнее оказалась Белинда, а в Дубае-2021 реванш взяла уже Анастасия. Чем завершится их третья встреча? Победительница матча сыграет во втором круге Вашингтона с лучшей теннисисткой из пары Стивенс — Дэвис.

Анастасия Потапова Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 20:30*: Бьянка Андрееску (Канада, WC) – Марта Костюк (Украина), Вашингтон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: вернётся ли чемпионка US Open — 2019 на былые высоты?

Чемпионка US Open — 2019 Бьянка Андрееску в очередной раз пытается вернуться на былые высоты. На турнире в Вашингтоне она получила уайлд-кард от организаторов. Первой соперницей канадки стала украинка Марта Костюк. Девушки уже встречались в этом году — в Хуахине, и тогда верх взяла Андрееску. Победительница матча сыграет во втором круге Вашингтона со второй ракеткой турнира Каролин Гарсией из Франции.

Бьянка Андрееску Фото: Getty Images

🎾 20:30*: Максим Кресси (США) – Александр Шевченко (Россия), Вашингтон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Шевченко найти противоядие к олдскульному стилю игры соперника?

Американец Максим Кресси слывёт ярким представителем олдскульного стиля игры в теннис «подача — выход к сетке». Сумеет ли 22-летний россиянин Александр Шевченко найти противоядие против этого рваного ритма игры? Ведь ранее теннисисты друг с другом не встречались и потребуется какое-то время на то, чтобы приспособиться к такому редкому явлению в современном теннисе. Во втором круге Вашингтона победитель матча сыграет с восьмой ракеткой турнира Себастьяном Кордой из США.

Александр Шевченко Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 22:00*: Аслан Карацев (Россия) – Киранпал Панну (Новая Зеландия, Q), Вашингтон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: преподнесёт ли сюрприз 717-я ракетка мира?

На старте турнира в Вашингтоне россиянин Аслан Карацев сыграет с 26-летним новозеландцем Киранпалом Панну, пробившимся в основу через квалификацию, который только в этом сезоне дебютировал на уровне ATP на турнире в Окленде. Сумеет ли 717-я ракетка мира преподнести сюрприз опытному россиянину? Во втором круге Вашингтона победитель матча сыграет со второй ракеткой турнира Фрэнсисом Тиафо из США.

Аслан Карацев Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

🎾 1:00*: Элисе Мертенс (Бельгия) – Дарья Касаткина (Россия, 5), Вашингтон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится шестая серия противостояния Касаткина — Мертенс?

Дарья Касаткина начинает путь на турнире в Вашингтоне сражением со старой знакомой — бельгийкой Элисе Мертенс. Девушки играли уже пять раз, и счёт на данный момент 3-2 в пользу россиянки. Правда, единственная встреча в 2023-м — в Майами — осталась как раз за бельгийкой. Чем завершится шестая серия этого противостояния? Победительница матча сыграет во втором круге Вашингтона с лучшей теннисисткой из пары Свитолина — Азаренко.

Дарья Касаткина Фото: Gabriele Maricchiolo/Getty Images

🎾 2:00*: Элина Свитолина (Украина, WC) – Виктория Азаренко (Беларусь), Вашингтон, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: будет ли реванш за Уимблдон в дерби двух мам?

В первом круге турнира в Вашингтоне сошлись две теннисные мамы — украинка Элина Свитолина и белоруска Виктория Азаренко. До недавнего времени Виктория вела с комфортным счётом 5-0 в личных встречах. Однако в четвёртом круге Уимблдона Элине удалось впервые взять верх в этом противостоянии и размочить счёт — 5-1. Удастся ли Азаренко взять реванш за то обидное поражение? Победительница матча сыграет во втором круге Вашингтона с лучшей теннисисткой из пары Мертенс — Касаткина.