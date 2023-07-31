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Действующий чемпион Пабло Карреньо-Буста снялся с «Мастерса» в Торонто

Действующий чемпион Пабло Карреньо-Буста снялся с «Мастерса» в Торонто
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 23-я ракетка мира, испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста снялся с грядущих турниров серии «Мастерс» в Торонто (Канада) и Цинциннати (США).

Нельзя не отметить, что Карреньо-Буста является действующим чемпионом турнира в Торонто. В основной сетке канадского «Мастерса» его заменит представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп. Что касается Цинциннати, отказ Пабло освободил место в сетке для итальянца Лоренцо Сонего. В случае ещё одного снятия в посев попадёт россиянин Роман Сафиуллин.

Карреньо-Буста отсутствует в туре с февраля из-за травмы. Из-за пропуска Торонто испанец потеряет много рейтинговых очков и покинет топ-100.

«Мастерс» в Торонто пройдёт с 7 по 13 августа, в Цинциннати — с 13 по 20 августа.

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