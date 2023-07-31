Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Даниил Медведев представил форму, в которой выступит на американской серии турниров

Фото: Даниил Медведев представил форму, в которой выступит на американской серии турниров
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев совместно со своим экипировочным спонсором Lacoste представил новую форму, в которой выступит на американской серии турниров.

Ранее Медведев по неизвестной причине отказался от участия в турнире категории ATP-500, который пройдёт в Вашингтоне (США) с 31 июля по 6 августа. Даниил мог быть посеян на нём под первым номером. Ближайшие турниры, на которые заявлен Медведев, — «Мастерсы» в Торонто (Канада, 7–13 августа) и Цинциннати (США, 13–20 августа). Затем теннисист сыграет на US Open, который пройдёт в Нью-Йорке (США) с 28 августа по 10 сентября.

На прошедшем Уимблдоне посеянный под третьим номером Медведев дошёл до полуфинала. Для Даниила это лучший результат в карьере на травяном турнире «Большого шлема», ранее он доходил максимум до 1/8 финала лондонского мэйджора.

Материалы по теме
Медведев разомнётся на двух «Мастерсах» перед US Open! Расписание турниров августа
Медведев разомнётся на двух «Мастерсах» перед US Open! Расписание турниров августа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023