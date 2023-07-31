«Тренировка датского дуэта». Хольгер Руне и Каролина Возняцки встретились на кортах Монако

Шестая ракетка мира, 20-летний датчанин Хольгер Руне и чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролина Возняцки провели совместную тренировку на кортах Монте-Карло (Монако).

«Сегодня состоялась тренировка датского дуэта! Спасибо Хольгеру за отличную практику», — подписала пост Возняцки.

Напомним, в конце июня завершившая карьеру в 2020 году Возняцки сообщила, что решила вернуться в спорт. Во время своего отсутствия она родила двоих детей. Её первым профессиональным турниром станут соревнования категории WTA-1000 в Монреале (Канада), которые пройдут с 7 по 13 августа.

Стоит отметить, что Возняцки и Руне не раз заявляли о своём желании вместе представить Данию на Олимпийских играх в миксте.