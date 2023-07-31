Анастасия Потапова не смогла завершить матч первого круга на турнире в Вашингтоне
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26-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла завершить матч первого круга на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США).
На старте соревнований Потапова встречалась с олимпийской чемпионкой 2020 года, 15-й ракеткой мира, представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (6). Потапова и Бенчич провели на корте 54 минуты, однако при счёте 6:5 в пользу швейцарки Потапова отказалась от продолжения встречи. Чуть ранее россиянка получила неприятную травму: Анастасия, пытаясь побежать за мячом, повредила левую лодыжку.
Отметим, что начало встречи ознаменовалось ожесточённой борьбой: Потапова реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных, а Бенчич — три брейк-пойнта из четырёх.
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