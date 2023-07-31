23-летний У Ибин потерял сознание по ходу матча первого круга на турнире в Вашингтоне

90-я ракетка мира, 23-летний китайский теннисист У Ибин потерял сознание по ходу матча первого круга на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США). По предварительной информации, причиной плохого самочувствия игрока стала жаркая погода.

На старте соревнований в Вашингтоне Ибин встречался с 99-й ракеткой мира, представителем Японии Йосуке Ватануки. Китаец вёл в первом сете со счётом 4:1, после чего ему стало плохо, теннисисты провели на корте 19 минут. Сразу нескольким работникам корта пришлось прийти на помощь спортсмену, он не мог стоять на ногах.

Отметим, что в текущем сезоне У Ибин завоевал дебютный в своей карьере титул на уровне ATP. Он стал чемпионом соревнований ATP-250 в Далласе (США).