Стефанос Циципас и Паула Бадоса опубликовали совместное фото с отдыха на яхте

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса опубликовали в общем аккаунте «Цицидоса» новое совместное фото. Спортсмены запечатлели свой отдых на яхте.

«Любовь течёт подобно средиземноморским каналам, соединяя наши сердца через границы и культуры», — подписали фото Циципас и Бадоса.

Фото: из личного архива Циципаса и Бадосы

Напомним, Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня. Отметим, что не так давно Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.

На прошедшем Уимблдоне Бадоса дошла до второго круга, где при счёте 2:6, 0:1 снялась с матча. Она должна была выступить в миксте именно с Циципасом, но тоже снялась с турнира. Стефанос в одиночном разряде Уимблдона дошёл до 1/8 финала, где проиграл американцу Кристоферу Юбэнксу.