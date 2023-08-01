Стефанос Циципас и Паула Бадоса опубликовали совместное фото с отдыха на яхте

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса опубликовали в общем аккаунте «Цицидоса» новое совместное фото. Спортсмены запечатлели свой отдых на яхте.
«Любовь течёт подобно средиземноморским каналам, соединяя наши сердца через границы и культуры», — подписали фото Циципас и Бадоса.
Фото: из личного архива Циципаса и Бадосы
Напомним, Циципас и Бадоса находятся в романтических отношениях. Об этом стало известно в начале июня. Отметим, что не так давно Бадоса рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром.
На прошедшем Уимблдоне Бадоса дошла до второго круга, где при счёте 2:6, 0:1 снялась с матча. Она должна была выступить в миксте именно с Циципасом, но тоже снялась с турнира. Стефанос в одиночном разряде Уимблдона дошёл до 1/8 финала, где проиграл американцу Кристоферу Юбэнксу.
- 1 августа 2023
-
00:37
-
00:28
-
00:06
- 31 июля 2023
-
23:55
-
23:37
-
23:27
-
22:44
-
22:26
-
21:54
-
21:42
-
21:24
-
20:23
-
20:12
-
19:47
-
18:52
-
18:40
-
18:29
-
17:53
-
17:46
-
17:34
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:14
-
16:11
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:23
-
15:19
-
14:49
-
14:25
-
10:05
-
09:50
-
09:42