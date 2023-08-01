Стали известны соперники Норри и Пола во втором круге турнира в Лос-Кабосе

В Лос-Кабосе (Мексика) продолжается турнир ATP. Стали известны соперники британца Кэмерона Норри (13-я ракетка мира) и американца Томми Пола (14-я ракетка мира) во втором круге соревнований. Норри и Пол не участвовали в первом круге.

С Норри встретится Александр Ковачевич из США. Он победил соотечественника Омни Кумара со счётом 6:2, 7:5. Ковачевич девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Кумара две подачи навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Соперником Пола станет бразилец Фелипе Мелигени Родригес Альвес. Он победил чилийца Алехандро Табило со счётом 6:2, 6:4. У Альвеса шесть эйсов, одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16, у Табило шесть эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.