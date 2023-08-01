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Ник Кирьос упрекнул болельщиков в равнодушии к его травмам

Ник Кирьос упрекнул болельщиков в равнодушии к его травмам
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос упрекнул болельщиков в равнодушии к его непростому периоду.

В текущем сезоне Ник провёл лишь один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста. Кирьос пришлось сделать операцию. Его попытка вернуться в тур на травяном покрытии не увенчалась успехом. С грядущих турниров американской серии он тоже снялся.

Параллельно с этим стало известно, что испанец Пабло Карреньо-Буста снялся с грядущих турниров серии «Мастерс» в Торонто (Канада) и Цинциннати (США) из-за «ужасной травмы правого локтя», как написал известный журналист Жозе Моргадо. Под постом Моргадо большое количество фанатов тенниса оставили слова поддержки Пабло.

«Надеюсь, он скоро поправится. Хотел бы я встречать такое же понимание, когда пропускаю турниры из-за травмы», — ответил на это Кирьос.

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