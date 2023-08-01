Ник Кирьос упрекнул болельщиков в равнодушии к его травмам

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос упрекнул болельщиков в равнодушии к его непростому периоду.
В текущем сезоне Ник провёл лишь один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста. Кирьос пришлось сделать операцию. Его попытка вернуться в тур на травяном покрытии не увенчалась успехом. С грядущих турниров американской серии он тоже снялся.
Параллельно с этим стало известно, что испанец Пабло Карреньо-Буста снялся с грядущих турниров серии «Мастерс» в Торонто (Канада) и Цинциннати (США) из-за «ужасной травмы правого локтя», как написал известный журналист Жозе Моргадо. Под постом Моргадо большое количество фанатов тенниса оставили слова поддержки Пабло.
«Надеюсь, он скоро поправится. Хотел бы я встречать такое же понимание, когда пропускаю турниры из-за травмы», — ответил на это Кирьос.
- 1 августа 2023
-
18:46
-
18:37
-
18:31
-
17:57
-
17:37
-
16:36
-
14:13
-
13:19
-
11:40
-
10:54
-
10:42
-
10:26
-
09:54
-
09:12
-
07:15
-
06:26
-
05:00
-
04:30
-
03:23
-
00:37
-
00:28
-
00:06
- 31 июля 2023
-
23:55
-
23:37
-
23:27
-
22:44
-
22:26
-
21:54
-
21:42
-
21:24
-
20:23
-
20:12
-
19:47
-
18:52
-
18:40