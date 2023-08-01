Готовящийся сменить гражданство Кирилл Киватцев проиграл в 1-м круге челленджера в Чехии

517-я ракетка мира, 25-летний российский теннисист Кирилл Киватцев потерпел поражение в первом круге турнире серии «челленджер», который проходит в Либереце (Чехия).

Напомним, Киватцев вышел в основную сетку турнира через квалификацию. В матче первого круга Кирилл со счётом 5:7, 4:6 проиграл 17-летнему представителю Хорватии Дино Прижмичу. Встреча продлилась 2 часа и 10 минут. Киватцев два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми. На счету Прижмича четыре эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Отметим, что ранее директор турнира в Чехии заявил, что Киватцев подал документы на получение итальянского гражданства. Именно поэтому Кирилла допустила до участия в соревнованиях. В противном случае теннисист не был бы допущен, так как 28 июня 2023 года Чехия ввела запрет на участие россиян в турнирах на территории государства.