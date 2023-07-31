«Это сделано специально». Гашек — об участии россиян в турнире в Чехии вопреки запретам

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал ситуацию об участии в соревнованиях на территории страны теннисистов из России, несмотря на запрет.
«Министерству внутренних дел было бы очень уместно объяснить нашей общественности, в чём именно заключается разница между российской теннисисткой, которую не пустили в страну, и этими двумя теннисистами.
Руководство турнира должно срочно созвать пресс-конференцию для обоих российских игроков самостоятельно, чтобы наша общественность знала, каково отношение каждого из этих спортсменов к России.
Текст запрещающего документа трактовали даже юристы по-разному, и люди в министерствах не могли договориться. Моё личное мнение, что это было сделано специально, чтобы интерпретировать его в соответствии с общественным настроением в зависимости от того, насколько влиятельные люди будут стоять за данным событием», – приводит слова Гашека iDNES.cz.
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