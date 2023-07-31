Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это сделано специально». Гашек — об участии россиян в турнире в Чехии вопреки запретам

«Это сделано специально». Гашек — об участии россиян в турнире в Чехии вопреки запретам
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал ситуацию об участии в соревнованиях на территории страны теннисистов из России, несмотря на запрет.

«Министерству внутренних дел было бы очень уместно объяснить нашей общественности, в чём именно заключается разница между российской теннисисткой, которую не пустили в страну, и этими двумя теннисистами.

Руководство турнира должно срочно созвать пресс-конференцию для обоих российских игроков самостоятельно, чтобы наша общественность знала, каково отношение каждого из этих спортсменов к России.

Текст запрещающего документа трактовали даже юристы по-разному, и люди в министерствах не могли договориться. Моё личное мнение, что это было сделано специально, чтобы интерпретировать его в соответствии с общественным настроением в зависимости от того, насколько влиятельные люди будут стоять за данным событием», – приводит слова Гашека iDNES.cz.

Материалы по теме
Российские теннисисты играют в Чехии, несмотря на постановление правительства страны
Материалы по теме
«За самоуправство будут наказания». К чему приведёт скандал с недопуском россиян в Прагу?
«За самоуправство будут наказания». К чему приведёт скандал с недопуском россиян в Прагу?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023