«Это сделано специально». Гашек — об участии россиян в турнире в Чехии вопреки запретам

Бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек прокомментировал ситуацию об участии в соревнованиях на территории страны теннисистов из России, несмотря на запрет.

«Министерству внутренних дел было бы очень уместно объяснить нашей общественности, в чём именно заключается разница между российской теннисисткой, которую не пустили в страну, и этими двумя теннисистами.

Руководство турнира должно срочно созвать пресс-конференцию для обоих российских игроков самостоятельно, чтобы наша общественность знала, каково отношение каждого из этих спортсменов к России.

Текст запрещающего документа трактовали даже юристы по-разному, и люди в министерствах не могли договориться. Моё личное мнение, что это было сделано специально, чтобы интерпретировать его в соответствии с общественным настроением в зависимости от того, насколько влиятельные люди будут стоять за данным событием», – приводит слова Гашека iDNES.cz.