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Кей Нисикори снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне из-за травмы колена

Кей Нисикори снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне из-за травмы колена
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Японский теннисист Кей Нисикори, бывшая четвёртая ракетка мира, снялся с турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), на котором должен был сыграть по уайлд-кард, из-за травмы колена. Для спортсмена этот старт должен был быть только вторым после 21 месяца без выступлений на профессиональных турнирах.

Место Нисикори в сетке Вашингтона займёт 161-я ракетка мира из Японии Со Симабукуро, который попадёт в основу как лаки-лузер и сыграет с южноафриканцем Ллойдом Джорджем Харрисом.

Отметим, что сегодня же, 1 августа, Кей Нисикори попал в основу «Мастерса» в Торонто после снятия с турнира 29-й ракетки мира из Канады Дениса Шаповалова, который отказался от соревнований. Интересно, что причиной такого решения Шаповалова также стали проблемы с коленом.

На US Open Нисикори сможет выступить по защищённому рейтингу.

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