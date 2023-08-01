Денис Шаповалов снялся с «Мастерса» в Торонто

Полуфиналист Уимблдона-2021, бывшая 10-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов снялся с домашнего турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), который пройдёт с 7 по 13 августа. Шаповалова беспокоит травма колена, из-за которой он пропустил текущие соревнования ATP-500 в Вашингтоне (США).
Место Шаповалова в основной сетке Торонто займёт финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира японец Кей Нисикори, который в данный момент тоже пропускает Вашингтон из-за травмы колена.
Действующим чемпионом турнира в Торонто является бронзовый призёр Олимпиады-2020 Пабло Карреньо-Буста. Он заранее отказался от защиты титулы, так как ещё не восстановился после серьёзной травмы локтя. В 2021 году соревнования в Канаде выигрывал россиянин Даниил Медведев.
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