Монфис: Свитолина будет играть гораздо дольше меня. А я, возможно, закончу в 2024 году

Французский теннисист, бывшая шестая ракетка мира Гаэль Монфис поделился мнением о завершении своей профессиональной карьеры, отметив, что его жена, украинка Элина Свитолина, сможет играть гораздо дольше, чем он.

«Мне кажется, что Элина будет играть гораздо дольше меня. Возможно, это один из моих последних турниров в США. Может, я закончу в следующем году, мы пока не знаем. Но это точно будет скоро. Хотя возможно, что я вернусь сюда уже вместе с ребёнком, чтобы поддержать Элину. Так что вы меня ещё увидите», — сказал теннисист на пресс-конференции на турнире в Вашингтоне.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Монфис пропустил практически весь прошлый сезон и половину турниров в 2023 году. Сейчас он выступает на соревнованиях преимущественно по защищённому рейтингу и уайлд-кард. Его жена Элина Свитолина, напротив, уверенно вернулась в топ после рождения ребёнка и уже вернула себе звание первой ракетки Украины, расположившись на 27-й строчке рейтинга WTA.