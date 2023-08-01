Касаткина с победы стартовала в Вашингтоне. Теперь она сыграет с украинкой Свитолиной

В последний месяц лета стартовал объединённый престижный «пятисотник» в Вашингтоне (США), в котором принимают участие ряд отечественных игроков. Последний день июля оказался насыщенным для российских теннисистов, ведь свои матчи 31-го числа проводили Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Александр Шевченко, Аслан Карацев и Дарья Касаткина. А центральным противостоянием в расписании игрового дня был поединок между украинкой Элиной Свитолиной и белоруской Викторией Азаренко.

Турнир в Вашингтоне проводится с 1969 года. Рекордсменом по количеству титулов является Андре Агасси – пять. Трижды отличались Гильермо Вилас, Джимми Коннорс, Энди Роддик и Хуан-Мартин дель Потро. Россияне эти соревнования не выигрывали, а вот до финала доходили Евгений Кафельников (1999) и Даниил Медведев (2019). Даниил поначалу собирался сыграть и в нынешнем розыгрыше, но в итоге снялся с соревнований и решил продлить отпуск после Уимблдона. Не сыграет в этом году и Ник Кирьос, который побеждал и в том 2019-м, и в 2022-м. В их отсутствие сетку в мужской половине возглавили американцы Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо.

В мужской сетке оказались в итоге два россиянина – Аслан Карацев и Александр Шевченко. Карацеву достался в соперники 717-й номер рейтинга Киранпал Панну из Новой Зеландии, который до этого сыграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP – в Окленде-2023. Аслан неудачно стартовал и позволил сопернику повести 3:0, но вскоре выровнял ситуацию – 3:3, а на тай-брейке добился успеха – 7:6 (7:3). Во втором сете уже россиянин диктовал условия и через 1 час 38 минут оформил победу – 7:6, 6:1. Теперь уже во вторник в следующем матче Карацев сразится со вторым номером посева Фрэнсисом Тиафо.

Соперник совершенно другого уровня достался Александру Шевченко, который сейчас занимает 93-е место в рейтинге. Это его «сосед» — 96-я ракетка мира американец Максим Кресси. 26-летний теннисист приверженец редкого на сегодняшний день стиля «подача-выход к сетке». Но даже с такой «устаревшей» игрой Кресси в прошлом году завоевал титул в Ньюпорте, а в августе того года вплотную подбирался к топ-30. Ранее теннисисты друг с другом не играли. К середине первого сета Александр сумел нащупать игру соперника и добился брейка – 4:2. Этого преимущества ему хватило, чтобы взять первый сет – 6:3. Во второй партии Шевченко дважды лидировал с брейком – 2:0, потом 4:2. При счёте 5:4 россиянин не подал на матч – 5:5. Ну а на тай-брейке верх всё же одержал Александр. Теперь во втором круге он сразится с американцем Себастьяном Кордой, посеянным на турнире 8-м.

Женский турнир в Вашингтоне проводится с 2011 года. Первой чемпионкой стала россиянка Надежда Петрова. Также здесь отличались Светлана Кузнецова (2014, 2018), Екатерина Макарова (2017) и Людмила Самсонова (2022). Также финалисткой была Анастасия Павлюченкова (2012, 2015). В этом сезоне турнир повысил статус с WTA-250 до WTA-500, унаследовав его от Сан-Диего. В этом году сетку возглавили Джессика Пегула и Каролин Гарсия. Прошлогодней чемпионкой Вашингтона является наша соотечественница Людмила Самсонова.

Именно уроженка Оленегорска открывала программу дня на центральном корте. Людмила начала защиту титула встречей с местной теннисисткой Даниэль Коллинз. 24-летняя россиянка на пять лет младше соперницы и ранее с ней не никогда не играла. Самсонова провалилась на Уимблдоне, проиграв в первом же круге, и сейчас после трёхнедельной паузы явно была настроена реабилитироваться. Стартовая партия первого очного противостояния прошла совсем без борьбы.

Россиянка позволила сопернице взять лишь один гейм, однако ей игра выглядела крайне нестабильной. Всему виной была подача американки, из-за которой она допустила большое количество двойных ошибок в дебютном отрезке игры. Второй сет выдался чуть более упорным, ведь с его середины американка смогла немного прибавить и временами играла даже на равных, однако в целом Самсонова и лучше оборонялась, и лучше атаковала, и выполнила много хороших активных глубоких приёмов. 6:1, 6:3 – в пользу россиянки за 1 час 13 минут.

Другой нашей спортсменке, Анастасии Потаповой, досталась намного более непростая соперница — олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич. Ранее теннисистки встречались трижды и обменялись победами. В Торонто-2019 сильнее оказалась Белинда, а в Дубае-2021 реванш взяла уже Анастасия. Отчётный матч девушки начали с того, что уверенно брали геймы на подаче до счёта 3:3. Первой не выдержала именно 22-летняя уроженка Саратова, позволив именитой швейцарке брейкануть себя. Однако и у неё нервы оказались не железными, Белинда сорвала кросс с бэкхенда на третьем брейк-пойнте и вернула гейм россиянке – 4:4.

Злополучным для Анастасии, как оказался стал девятый гейм первой партии. В одном из розыгрышей, пытаясь достать мяч, спортсменка повредила левую лодыжку. Потапова тут же брала медицинский тайм-аут, чтобы врач осмотрел её ногу. Посовещавшись с медиком, оба приняли решение, чтобы россиянка продолжила матч. Правда с этого момента её нога была плотно затейпирована. Однако пребывание на корте 26-й ракетки мира, как оказалось в итоге, оказалось недолгим. Анастасия снялась с поединка при счёте 6:5 в пользу олимпийской чемпионки Токио. Обидная травма на ровном месте не позволила уроженке Саратова продолжить на равных бороться с Бенчич.

Свой матч в ночь с понедельника на вторник по московскому времени проводила и первая ракетка России Дарья Касаткина. 26-летняя уроженка Тольятти начинала путь на турнире в Вашингтоне сражением со старой знакомой — бельгийкой Элисе Мертенс. Девушки играли уже пять раз, и счёт на данный момент 3-2 в пользу россиянки. Правда, единственная встреча в 2023-м — в Майами — осталась как раз за бельгийкой. У фанатов тенниса возникал резонный вопрос: чем завершится шестая серия этого противостояния?

Уже во втором гейме бельгийка проявила упорство и с четвёртого брейк-пойнта додавила соперницу – 2:0. Дарья тут же отыгралась – 2:2, а затем добилась ещё двух брейков – 6:3. Во второй партии уже россиянка повела в счёте – 2:0, потом первой выбралась из череды брейков – 4:1. В 7-м гейме уже Мертенс смогла забрать чужую подачу – 4:3, но тут же провалила свою под ноль – 5:3. Во время подачи на матч у Касаткиной был тройной матчбол, потом ещё один, но она их все растеряла и позволила Элисе вернуться в матч – 5:4. И всё же при счёте 6:5 Дарья снова добилась брейка, а с ним и победы в матче – 6:3, 7:5.

А соперница Касаткиной определялась в сражении украинки Элины Свитолиной и белоруски Виктории Азаренко. Две теннисные мамы совсем недавно встречались на Уимблдоне, и тогда сильнее оказалась Свитолина, хотя до этого проиграла все их прошлых встречи. Матч снова получился упорным. Элина ушла в отрыв с двумя брейками – 3:0, но следом Азаренко взяла пять геймов подряд – 3:5, однако подать на сет не смогла – 4:5. Девушки снова обменялись брейками – 6:6, а на тай-брейке сильнее оказалась украинка – 7:6 (7:2) за 1 час. Вторая партия и вовсе превратилась в парад брейков. За 10 геймов лишь одну свою подачу удалось взять Элине, она в итоге и одержала победу – 7:6, 6:4. Теперь во втором круге Касаткина сразится со Свитолиной, с которой у неё катастрофический счёт встреч – 0-7.

Турнир в Вашингтоне проходит на кортах William H.G. FitzGerald Tennis Center с 31 июля по 6 августа.