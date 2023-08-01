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Димитров одержал уверенную победу во втором круге турнира ATP-500 в Вашингтоне

Димитров одержал уверенную победу во втором круге турнира ATP-500 в Вашингтоне
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Болгарский теннисист Григор Димитров, действующая 20-я ракетка мира, одержал уверенную победу во втором круге хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Спортсмен в двух сетах обыграл 60-ю ракетку мира, американца Маккензи Макдональда. Их матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. По ходу встречи Григор Димитров выполнил два эйса, реализовал два брейк-пойнта (100%) и допустил две двойные ошибки. На счету Маккензи Макдональда в этом матче — одна двойная ошибка.

В третьем круге турнира в Вашингтона Димитров, пятый сеяный, сыграет с победителем матча между 55-й ракеткой мира из Финляндии Эмилем Руусувуори и 31-й ракеткой мира из Японии Йосихито Нисиокой, десятым сеяным.

Вашингтон (м). 2-й круг
01 августа 2023, вторник. 21:10 МСК
Григор Димитров
20
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6  
6 6 		2  
         
Маккензи Макдональд
60
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
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