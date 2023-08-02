Чесноков оценил шансы Аслана Карацева обыграть Тиафо на турнире в Вашингтоне

Советский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира, обладатель семи титулов турниров ATP Андрей Чесноков поделился ожиданиями от предстоящих матчей россиян на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США).
Аслан Карацев встретится с 10-й ракеткой мира, американцем Фрэнсисом Тиафо, а Александр Шевченко – с американцем Себастьяном Кордой.
«В этом году Карацев и Тиафо уже встречались, и американцу было нелегко обыграть Аслана. Тиафо ещё не играл на этом турнире, так что у Аслана есть шансы на победу, но матч будет непростой. Что касается Шевченко, то он уже одержал очень хорошую победу, но ему будет очень тяжело обыграть Корду. У американца были травмы в этом году, но он молодой, у него много амбиций, и он может легко вернуть форму, думаю, у него будет преимущество», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
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