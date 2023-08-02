Молчан одолел Офнера в трёх сетах на турнире в Кицбюэле, отыгравшись с 0:5 во 2-й партии

Словацкий теннисист Алекс Молчан, 120-я ракетка мира, одержал победу над 61-й ракеткой мира из Австрии Себастьяном Офнером в сложном матче второго круга турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). Спортсмен из Словакии одолел соперника в трёх сетах на решающем тай-брейке со счётом 4:6, 7:5, 7:6 (7:5).

Отметим, что во втором сете Молчан уступал со счётом 0:5, и у Офнера были два матчбола в шестом гейме той партии, но Алекс смог перевернуть игру.

Матч теннисистов продолжался почти два с половиной часа. По ходу встречи Алекс Молчан выполнил шесть эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов из восьми, а также допустил четыре двойные ошибки. На счету Себастьяна Офнера десять подач навылет, 5 реализованных брейк-пойнтов из 14 и пять двойных ошибок.

В четвертьфинале турнира Алекс Молчан встретится с 72-й ракеткой мира из Аргентины Себастьяном Баэсом. Ранее спортсмены не играли друг с другом.