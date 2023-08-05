Фритц вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Маррея

Американский теннисист Тейлор Фритц, девятая ракетка мира, вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне. В матче третьего круга он обыграл представителя Великобритании Энди Маррея, 44-го в рейтинге АТР в трёх сетах со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.
Продолжительность встречи составила 3 часа 1 минуту. За это время Фритц сделал 17 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовала три из восьми брейк-пойнта. На счету его соперника из Великобритании – шесть подач навылет, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-поинт из девяти попыток.
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За выход в полуфинал Фритц сыграет с Джорданом Томпсоном из Австралии, 71-й ракеткой мира, который в матче третьего круга одержал победу над американским теннисистом Кристофером Юбэнксом.
Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд мужского одиночного разряда составляет $2 013 940.
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