Самсонова — Гауфф: текстовая трансляция матча полуфинала турнира WTA-500 в Вашингтоне

Сегодня, 5 августа, состоится матч полуфинала хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), в котором за выход в финал будет бороться российская теннисистка, 18-я ракетка мира Людмила Самсонова. Её соперницей будет седьмая ракетка мира из США Кори Гауфф. Встреча спортсменок поставлена третьим запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 22:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Людмилы Самсоновой и Кори Гауфф за выход в финал турнира в Вашингтоне.
Ранее теннисистки играли друг с другом один раз: на грунтовом турнире в Чарльстоне в 2021 году. Тогда в трёх сетах победа осталась за американкой.
Напомним, Людмила Самсонова является действующей чемпионкой турнира в Вашингтоне.
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