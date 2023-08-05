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Самсонова — Гауфф: текстовая трансляция матча полуфинала турнира WTA-500 в Вашингтоне

Самсонова — Гауфф: текстовая трансляция матча полуфинала турнира WTA-500 в Вашингтоне
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Сегодня, 5 августа, состоится матч полуфинала хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), в котором за выход в финал будет бороться российская теннисистка, 18-я ракетка мира Людмила Самсонова. Её соперницей будет седьмая ракетка мира из США Кори Гауфф. Встреча спортсменок поставлена третьим запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 22:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Людмилы Самсоновой и Кори Гауфф за выход в финал турнира в Вашингтоне.

Ранее теннисистки играли друг с другом один раз: на грунтовом турнире в Чарльстоне в 2021 году. Тогда в трёх сетах победа осталась за американкой.

Напомним, Людмила Самсонова является действующей чемпионкой турнира в Вашингтоне.

Вашингтон (ж). 1/2 финала
05 августа 2023, суббота. 22:10 МСК
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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