Людмила Самсонова прервала восьмиматчевую победную серию на турнире в Вашингтоне
Поделиться
Российская теннисистка Людмила Самсонова прервала восьмиматчевую победную серию на турнире в Вашингтоне.
Напомним, в полуфинале турнира Самсонова потерпела поражение от американки Кори Гауфф со счётом 3:6, 3:6. Отметим, Гауфф в третий раз подряд обыграла Самсонову в личных встречах (3-0).
В прошлом году Людмила Самсонова стала победительницей турнира в Вашингтоне, обыграв в решающем матче турнира эстонку Кайю Канепи.
В финале турнира в Вашингтоне 2023 года Гауфф встретится с представительницей Греции Марией Саккари, которая в своём полуфинале обыграла американку Джессику Пегулу.
Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 780 тыс.
Комментарии
- 6 августа 2023
-
04:12
-
03:44
-
01:26
-
00:52
-
00:30
-
00:03
- 5 августа 2023
-
23:23
-
23:15
-
22:31
-
22:03
-
21:43
-
21:19
-
20:52
-
20:39
-
19:30
-
19:10
-
18:10
-
17:31
-
17:04
-
16:04
-
15:35
-
13:21
-
12:56
-
12:51
-
12:40
-
12:07
-
11:54
-
10:57
-
10:11
-
09:56
-
09:43
-
09:42
-
09:36
-
05:38
-
04:17
Партнерский контент