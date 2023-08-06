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Людмила Самсонова прервала восьмиматчевую победную серию на турнире в Вашингтоне

Людмила Самсонова прервала восьмиматчевую победную серию на турнире в Вашингтоне
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Российская теннисистка Людмила Самсонова прервала восьмиматчевую победную серию на турнире в Вашингтоне.

Напомним, в полуфинале турнира Самсонова потерпела поражение от американки Кори Гауфф со счётом 3:6, 3:6. Отметим, Гауфф в третий раз подряд обыграла Самсонову в личных встречах (3-0).

В прошлом году Людмила Самсонова стала победительницей турнира в Вашингтоне, обыграв в решающем матче турнира эстонку Кайю Канепи.

В финале турнира в Вашингтоне 2023 года Гауфф встретится с представительницей Греции Марией Саккари, которая в своём полуфинале обыграла американку Джессику Пегулу.

Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 780 тыс.

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