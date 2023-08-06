Даниэль Эванс обыграл Григора Димитрова и вышел в финал турнира в Вашингтоне
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Завершился матч 1/2 финала хардового турнира категории АТР-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались болгарский теннисист Григор Димитров (20-я ракетка мира) и представитель Великобритании Даниэль Эванс (30-я ракетка мира). Победу одержал британец со счётом 6:3, 7:6 (7:4) и вышел в финал турнира.
Встреча продолжалась 1 час и 56 минут. По ходу игры Димитров исполнил пять подач навылет, совершил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх возможных (0%). На счету Эванса один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх (50%).
В финале турнира Даниэль встретится с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (37-я ракетка мира), обыгравший в полуфинале американца Тейлора Фритца.
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