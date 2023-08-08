Берреттини признался, что из-за травм перестал радоваться теннису. Кирьос отреагировал

Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, получает ли радость от спорта.
«Это то, чего я лишился из-за множества травм, которые у меня были. Я перестал получать радость от спорта. Я потерял всё… А он заставлял меня чувствовать себя живым», — приводит слова Берреттини пресс-служба ATP.
На слова Берреттини отреагировал финалист Уимблдона-2022, австралиец Ник Кирьос. «Жаль об этом слышать, большой парень! Но я рад, что ты выбрался из этого. Я здесь, если тебе что-то понадобится», — написал Кирьос в комментариях.
Напомним, в июне, на турнире ATP-250 в Штутгарте (Германия), в первом матче после возвращения Берреттини не смог сдержать слёз после разгромного поражения от итальянца Лоренцо Сонего. Маттео выпадал из тура из-за травмы косых мышц живота. Кирьос в этом сезоне провёл лишь один официальный матч, тоже из-за травмы.
- 8 августа 2023
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