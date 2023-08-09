Торонто-2023, мужчины: результаты матчей второго игрового дня

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Завершился второй игровой день «Мастерса» в Торонто (Канада). Были доиграны все встречи первого круга, а также начались матчи следующего раунда соревнований.

На старте турнира потерпел поражение российский теннисист Аслан Карацев: в первом круге он проиграл в двух сетах американцу Маккензи Макдональду — 3:6, 4:6.

Также соревнования покинули несколько сеяных игроков: Борна Чорич (Хорватия, 14), Кэмерон Норри (Великобритания, 11) и Феликс Оже-Альяссим (Канада, 10).

«Мастерс». Торонто. Результаты второго игрового дня

Первый круг

Маркос Гирон (США, Q) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)

Себастьян Корда (США) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:3, 6:2

Энди Маррей (Великобритания) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:6 (7:3), 6:0

Уго Умбер (Франция) — Николас Харри (Чили) — 4:6, 6:3, 6:4

Маккензи Макдональд (США) — Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 6:4

Александр Зверев (Германия, 13) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 6:4, 7:6 (7:3)

Александар Вукич (Австралия, LL) — Борна Чорич (Хорватия, 14)

Габриэль Диалло (Канада, WC) — Даниэль Эванс (Великобритания) — 7:6 (7:4), 7:5

Алекс де Минор (Австралия) — Кэмерон Норри (Великобритания, 11)

Бен Шелтон (США) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания) — 7:6 (7:1), 6:4

Макс Пёрселл (Австралия, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 10)

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Иржи Легечка (Чехия) — 7:6 (8:6), 6:4